Aereo caduto a Milano | Petrescu lascia un patrimonio da 3 miliardi di euro La madre 98enne unica erede

SkyTG24 : Un #aereo da turismo è precipitato a San Donato Milanese, nei pressi della fermata della metropolitana… - SkyTG24 : Milano, #aereo da turismo si schianta a San Donato: morte le 8 persone a bordo. DIRETTA - Agenzia_Ansa : L'aereo precipitato nel milanese è caduto su una palazzina vuota in ristrutturazione, adibita a uffici e parcheggio… - aledinapoli : Lo hanno già detto i #novax che l'aereo è caduto a #Milano per colpa del vaccino? - infoitinterno : Aereo caduto, Petrescu lascia un patrimonio di 3 miliardi di euro: la madre 98enne è l’unica erede -

Dan Petrescu , il magnate romeno che era alla guida dell'che domenica scorsa si è schiantato contro un palazzo a San Donato Milanese (comune a Sud di Milano), lascia un impero economico dal valore di 3 miliardi di euro. Chi era Dan Petrescu Petrescu ...Il video dell'a Milano Nel video si vede chiaramente, come era già emerso dai primi accertamenti sui filmati acquisiti, che nessuna parte del velivolo era in fiamme prima che ...Continuano le indagini in merito alla caduta dell'aereo, avvenuta a Milano, nel quale sono morte 8 persone tra cui un bambino ...Dan Petrescu , il magnate romeno che era alla guida dell'aereo che domenica scorsa si è schiantato contro un palazzo a San Donato Milanese (comune a Sud di ...