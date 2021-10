Aerei militari sul cielo di Taiwan; Pechino mette paura

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Record dicinesi nella zona di difesa aerea dinegli ultimi dieci giorni, anche se non è la prima volta che l'aviazione dimostra i muscoli sopra l'isola, da dove si esorta il governo cinese a fermare azioni provocatorie definite irresponsabili. Ma da venerdì a lunedì scorso, con un progressivo aumento del numero di bombardieri e caccia avvistati, fino a quasi 60 tracce radar apparse in sole 24 ore, l'incursione costituisce un avvertimento al presidente diin vista della festa nazionale dell'isola (9-11 ottobre), in un preciso quadro di pressione militare organizzata daper scoraggiare l'idea di unaseparatista. Martedì 5 ottobre, in un articolo apparso sulla rivista Foreign Affairs, il presidente Tsai Ing-wen ha ...

Agenzia_Ansa : Un numero record di 38 aerei militari di Pechino è entrato nelle ultime ore nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan

