Adriana Volpe una furia contro Sonia Bruganelli “E’ della stessa pasta di Magalli infatti …” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Adriana Volpe e Sonia Bruganelli proprio non riescono ad andare d’accordo e se ne dicono di tutte i colori sia all’interno dello studio del grande fratello vip che fuori anche sui social. Vediamo cosa è accaduto. Adriana Volpe svela cosa è accaduto con il marito senza entrare nei particolari Adriana Volpe ha rilasciato una lunga intervista al settimanaleOggi in occasione della quale ha parlato, innanzitutto, dell’ex marito Roberto Parli. La Volpe ha detto: “Purtroppo nell’ultimo anno e mezzo la mia vita è cambiata, mi sono separata da mio marito perché ha preso una direzione che non condivido e non mi appartiene”. E poi ha anche spiegato tutti i suoi tentativi: “Ho cercato in tutti i modi di aiutarlo e ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 7 ottobre 2021)proprio non riescono ad andare d’accordo e se ne dicono di tutte i colori sia all’interno dello studio del grande fratello vip che fuori anche sui social. Vediamo cosa è accaduto.svela cosa è accaduto con il marito senza entrare nei particolariha rilasciato una lunga intervista al settimanaleOggi in occasionequale ha parlato, innanzitutto, dell’ex marito Roberto Parli. Laha detto: “Purtroppo nell’ultimo anno e mezzo la mia vita è cambiata, mi sono separata da mio marito perché ha preso una direzione che non condivido e non mi appartiene”. E poi ha anche spiegato tutti i suoi tentativi: “Ho cercato in tutti i modi di aiutarlo e ...

