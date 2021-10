Adriana Volpe | “Sonia? Caduta di stile!”

(Di giovedì 7 ottobre 2021)continua a parlare della lite andata in scena tra lei eBruganelli, che ancora oggi sembrano stare vivendo qualche dissapore. L’ex gieffina, però, ha di nuovo attaccato la moglie di Bonolis, accusandola di avere cercato di fare una goliardata che, però, è uscita male. Ormai è noto che traBruganelli non corra buon sangue e, infatti, in più di un’occasione le Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Adriana Volpe distrugge lady Bonolis: “Non lo doveva fare”. Cosa accadrà - infoitcultura : L'attacco di Adriana Volpe: 'Bruganelli e Magalli? Sono della stessa pasta' - infoitcultura : Adriana Volpe attacca Sonia Bruganelli e Magalli/ 'Pronti a infangare senza pensare alle conseguenze' - ElisaDiGiacomo : Adriana Volpe contro Magalli-Bruganelli: 'Pronti a punzecchiare e infangare' - elena__ba : In mancanza di dinamiche creiamole da fuori. Sono anche più interessanti. #gfvip ADRIANA VOLPE NON MOLLA L’OSSO E S… -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Volpe

Sonia Bruganelli esono le due opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip . Intervistata dal settimanale Chi, la moglie di Paolo Bonolis ha deciso di vuotare il sacco e rivelare il nome del ...Sonia Bruganelli nel mirino di: 'Ha avuto una caduta di stile' Sonia Bruganelli ha pubblicato su instagram un selfie con il 'nemico giurato' di(Magalli). E da quel momento i rapporti tra le due ...Adriana Volpe, confessione choc sull'ex marito: "Ho paura". La nota conduttrice ne ha parlato in una recente intervista ...In un'intervista, Adriana Volpe è tornata a parlare della discussione avuta con la collega Sonia Bruganelli per via di uno scatto con Magalli ...