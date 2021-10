Acquisto Newcastle, spunta il principe saudita che ha il castello più costoso del mondo! (Di giovedì 7 ottobre 2021) Semaforo verde per la cessione del Newcastle , almeno stando a quanto riporta il Times, che ne anticipa l'annuncio ufficiale "nelle prossime ore". L'acquirente sarebbe un fondo guidato dal Public ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Semaforo verde per la cessione del, almeno stando a quanto riporta il Times, che ne anticipa l'annuncio ufficiale "nelle prossime ore". L'acquirente sarebbe un fondo guidato dal Public ...

Advertising

Max38732722 : @GuarroPas ciao pasquale ma com'e' la storia di pif. A breve dovrebbero annunciare l acquisto del newcastle da parte di pif - sportli26181512 : Acquisto #Newcastle, spunta il principe saudita che ha il castello più costoso del mondo!: Ci sarebbe già l'accordo… - bonzoandrea : Lettura consigliata, sull'acquisto del #Newcastle da parte del regime Saudita. 'Perfino per il salone dell'infami… - alessandroraeli : Il primo acquisto del nuovo #Newcastle - FootballAndDre1 : @GuarroPas ciao Pasquale. Ho una domanda da porti. Dall'Inghilterra, danno per fatto l'acquisto del Newcastle..tu p… -