Abdulrazak Gurnah ha vinto il Nobel per la Letteratura 2021 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo scrittore tanzaniano Abdulrazak Gurnah si è aggiudicato il premio Nobel per la Letteratura 2021. Il riconoscimento è dovuto alla sensibilità, compassionevole e intensa con cui l’autore, che scrive in inglese e vive nel Regno Unito, studia e analizza il fenomeno del colonialismo e il destino dei rifugiati, presi nello scarto tra culture e continenti diversi. Tra le sue opere, si ricordano “Paradiso” (il suo capolavoro), “Sulla riva del mare”, “Il disertore”, edite da Feltrinelli. Gurnah è nato nel 1948 a Zanzibar, dove è cresciuto. Alla fine degli anni ’60 è arrivato da rifugiato in Inghilterra. Qui ha lavorato come insegnante di inglese e Letteratura postcoloniale all’Università del Kent. La sua prima lingua è lo swahili, ma ha scritto e pubblicato 10 libri e ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo scrittore tanzanianosi è aggiudicato il premioper la. Il riconoscimento è dovuto alla sensibilità, compassionevole e intensa con cui l’autore, che scrive in inglese e vive nel Regno Unito, studia e analizza il fenomeno del colonialismo e il destino dei rifugiati, presi nello scarto tra culture e continenti diversi. Tra le sue opere, si ricordano “Paradiso” (il suo capolavoro), “Sulla riva del mare”, “Il disertore”, edite da Feltrinelli.è nato nel 1948 a Zanzibar, dove è cresciuto. Alla fine degli anni ’60 è arrivato da rifugiato in Inghilterra. Qui ha lavorato come insegnante di inglese epostcoloniale all’Università del Kent. La sua prima lingua è lo swahili, ma ha scritto e pubblicato 10 libri e ...

