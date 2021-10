A Roma una cerimonia in ricordo del giornalista Andrea Pesciarelli

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 7 ottobre 2021)– Si svolgerà venerdì 8 ottobre, alle ore 20, nella sede di via di San Teodoro 78 a, unaindel. L’iniziativa, promossa dal centro studi a lui dedicato, arriva a dieci anni dalla scomparsa. Era l’8 ottobre 2011 quando, in seguito a un incidente stradale, veniva a mancare a all’età di 47 anni l’indimenticabiledel Tg5. All’incontro interverranno la moglie Elisabetta, i figli Jacopo ed Elena, colleghi e amici, che in questi dieci anni non lo hanno mai dimenticato.professionista, per anni impegnato nel sindacato dei giornalisti in vari ruoli e compiti, era da tutti ricordato per le sue grandi doti umane oltreché professionali., ...