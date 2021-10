A Rieti parte la co-vaccinazione | insieme vaccini Covid e anti-influenzale

Advertising

GGIUnindustria : RT @NewsUnindustria: Inizia un viaggio fatto di sogni d'impresa, di incontri tra identità e confronti di idee. Di valori e tradizioni. Doma… - NewsUnindustria : Inizia un viaggio fatto di sogni d'impresa, di incontri tra identità e confronti di idee. Di valori e tradizioni. D… - hgermano : RT @visit_lazio: Benvenuti a Poggio Mirteto, l’antico Podium Myrtetum. Ci troviamo in un grazioso borgo della Sabina poco distante da Rieti… - valletti_anna : RT @visit_lazio: Benvenuti a Poggio Mirteto, l’antico Podium Myrtetum. Ci troviamo in un grazioso borgo della Sabina poco distante da Rieti… - EPaglierini : Io forse sono di parte ma #Rieti è meravigliosa. -

Ultime Notizie dalla rete : Rieti parte

Agenzia ANSA

... nuova compagine nata sull'asse Terni -, la Rugby L'Aquila tornerà in casa a calpestare il ... Per questo debutto dadei ragazzi, mia e dell'intero staff. l'importante sarà trasformare ...... nuova compagine nata sull'asse Terni -, la Rugby L'Aquila tornerà in casa a calpestare il ... spiega Di Marco, 'per questo debutto dadei ragazzi, mia e dell'intero staff. l'importante ...RIETI - Con cinque giocatori ko per infortunio, il Rieti che si appresta ad affrontare la terza trasferta toscana della stagione, quella in programma domani 17 ottobre, a Livorno (ore 15) vive ...Prende vita NPC Kids, il progetto della NPC Rieti Pallacanestro che racchiuderà tutto il settore del minibasket della società. Si parte lunedì 25 ottobre e sarà possibile richiedere informazioni invia ...