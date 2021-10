A Piacenza Expo si apre Gis 2021 la 3 giorni che richiama oltre 400 espositori

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nato nel 2008 grazie all'intrndenza di un gruppo di addetti ai lavori, il Gis arriva alla sua ottava edizione contando ben 400. Nella cornice di, prende il via la più ...

Nato nel 2008 grazie all'intraprendenza di un gruppo di addetti ai lavori, il Gis arriva alla sua ottava edizione contando ben 400 espositori. Nella cornice di, prende il via la più grande kermesse europea dedicata al settore del sollevamento di materiali, al lavoro in quota, alla movimentazione industriale e portuale ed ai trasporti ...Precedente, dal 7 al 9 ottobre tornano in grande stile le Giornate Italiane del Sollevamento: oltre 400 espositori e più di 8 mila prenotazioni - AUDIO Successivo Tentano di asportare ...Apre i battenti domani la più grande fiera europea dedicata al comparto. Oltre 400 gli espositori confermati alla tre giorni ...Roma, 6 ott. Innovazione, ripartenza e sicurezza. Sono le tre parole chiave che domineranno l'8ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei T ...