A letto con Bianca | la Balti | “No alle relazioni tossiche | sì alla cellulite”

Bianca Balti, dopo sfilate e shooting, foto intriganti e passerelle ad alto tasso erotico, sui social regala pillole di saggezza. Nella sua "rubrica" con i follower chiamata "A letto con Bianca" sprona le donne a liberarsi dalle relazioni tossiche, a chiedere scusa se le critiche sono sensate, a non punirsi per gli errori e a piacersi sempre. Anche con la cellulite. E confida: "Nelle foto non mi piaccio mai". Pubblica alcuni scatti fatti tempo fa dalla figlia 14enne Matilda e scrive: "Nelle foto non mi piaccio mai. "Ma dai, Matilde, ma non vedi che la luce è brutta?" Sembro vecchia, si vede la cellulite, non va la posa. Ce n'è sempre una. E poi, tempo dopo, mi riguardo e penso: "Caspita come stavo bene qui… Peccato ..."

