A Chiara | Jonas Carpignano | “La Calabria non è un posto arcaico | ha le contraddizioni del mondo globalizzato”

La video intervista a Jonas Carpignano e Swamy Rotolo, regista e protagonista di A Chiara, film che chiude la trilogia del regista sulla Calabria. Dopo essere stato presentato nella sezione Quinzaine Des Réalisateurs al Festival di Cannes 2021 e aver vinto il premio Europa Cinemas Label, A Chiara di Jonas Carpignano arriva nelle sale italiane il 7 ottobre. Dopo Mediterranea (2015) e A Ciambra (2017, prodotto da Martin Scorsese), il film chiude la trilogia del regista dedicata a Gioia Tauro e alla Calabria. A Chiara si concentra su Chiara, appunto, ragazza di quindici anni che si divide tra scuola, amici e atletica. La sua sembra una famiglia come tante. Quando però il padre scompare, lei comincia a farsi delle domande,

