“A Chiara” | il film di Jonas Carpignano al cinema TRAILER

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il, presentato in anteprima nella sezione Quinzaine Des Réalisateurs al Festival di Cannes 2021, sarà nelle sale dal 7 ottobre Aldal 7 ottobre 2021 distribuito da Lucky Red il“A” di. Presentato in anteprima nella sezione Quinzaine Des Réalisateurs al Festival di Cannes 2021, dove è stato acclamato dalla critica internazionale e insignito del premio Europas Label, ilchiude la trilogia di Gioia Tauro in Calabria iniziata con “Mediterranea” (2015) e proseguita con “A Ciambra” (2017). Ilè stato inoltre insignito del premio al migliorallo ZurichFestival 2021, è entrato nella selezione EFA (EuropeanAcademy) tra i ...