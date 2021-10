9 Perfect Strangers e la cultura (tossica) del benessere (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’ossessione della cura di sé al ritmo di lezioni di yoga, beveroni detox, integratori da prendere appena alzate, cristalloterapia e manuali di self-help rappresenta l’eccesso a cui è arrivata la ricerca del benessere. La serie 9 Perfect Strangers, visibile su Amazon Prime, tratta dal libro di Liane Moriarty e con Nicole Kidman che veste i panni Masha, santona di origini russe, incarna in modo quasi caricaturale l’estremismo della cultura del benessere e la sua ideologia consumistica. Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’ossessione della cura di sé al ritmo di lezioni di yoga, beveroni detox, integratori da prendere appena alzate, cristalloterapia e manuali di self-help rappresenta l’eccesso a cui è arrivata la ricerca del benessere. La serie 9 Perfect Strangers, visibile su Amazon Prime, tratta dal libro di Liane Moriarty e con Nicole Kidman che veste i panni Masha, santona di origini russe, incarna in modo quasi caricaturale l’estremismo della cultura del benessere e la sua ideologia consumistica.

