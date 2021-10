78° anniversario della deportazione dei Carabinieri di Roma (Di giovedì 7 ottobre 2021) Consegna dell’onorificenza “Giusto tra le Nazioni”, concessione della “Menorah d’Oro” e commemorazione in occasione del Nella giornata odierna, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Gen. C.A. Teo Luzi, del Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma Prof. Riccardo Di Segni e del Presidente dell’Unione Nazionale Leggi su periodicodaily (Di giovedì 7 ottobre 2021) Consegna dell’onorificenza “Giusto tra le Nazioni”, concessione“Menorah d’Oro” e commemorazione in occasione del Nella giornata odierna, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma deiGen. C.A. Teo Luzi, del Rabbino CapoComunità Ebraica diProf. Riccardo Di Segni e del Presidente dell’Unione Nazionale

Advertising

_Carabinieri_ : L’Arma e l’UCEI commemorano il 78° anniversario della deportazione dei #Carabinieri di Roma. Il Com. Gen. dell’Arma… - GIULIAN88271641 : RT @_Carabinieri_: L’Arma e l’UCEI commemorano il 78° anniversario della deportazione dei #Carabinieri di Roma. Il Com. Gen. dell’Arma Teo… - MarisaBoso : RT @_Carabinieri_: L’Arma e l’UCEI commemorano il 78° anniversario della deportazione dei #Carabinieri di Roma. Il Com. Gen. dell’Arma Teo… - MinisteroDifesa : RT @_Carabinieri_: L’Arma e l’UCEI commemorano il 78° anniversario della deportazione dei #Carabinieri di Roma. Il Com. Gen. dell’Arma Teo… - AristarcoScann1 : RT @_Carabinieri_: L’Arma e l’UCEI commemorano il 78° anniversario della deportazione dei #Carabinieri di Roma. Il Com. Gen. dell’Arma Teo… -