32enne tenta rapina in farmacia | arrestato

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Fidene hannounromano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa diaggravata. Ieri sera, l’uomo è entrato in unain via Radicofani e sotto la minaccia di un coltello, ha minacciato i dipendenti chiedendo la consegna del denaro presente nelle casse. Il farmacista, grazie ad un rapporto di fiducia con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di zona, ha dato l’allarme direttamente in caserma, consentendo all’autoradio presente nei paraggi di intervenire immediatamente. L’uomo infatti era ancora nellaquando i Carabinieri della Stazione di Roma Fidene, notati i movimenti sospetti, con grande professionalità hanno operato persuadendolo a gettare l’arma a terra per poi immobilizzarlo. Sul posto sono giunte anche le ...

