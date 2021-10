Zone Digitali | l’arte dialoga con la tecnologia a Daste - Video

Advertising

AmoBergamo : #Bergamo Quando la tecnologia si fonde con l'arte: a Daste va in scena il festival Zone Digitali -

Ultime Notizie dalla rete : Zone Digitali

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

...capacita' di gestione anche nelledove il traffico e' piu' intenso. Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WINDTRE, 'la centralita' degli strumenti e delle infrastrutturenella ...... in uscita oggi 6 ottobre sulle principali piattaformedopo la title track che ne ha ... e la luce della consapevolezza è già sufficiente per ridurre la pressione che leoscure della ...di Georgios Glouftsios (assegnista di ricerca, Scuola di Studi Internazionali, Università degli Studi di Trento) & Panagiotis Loukinas (ricercatore, Trilateral Research, Londra) La Commissione Europea ...In occasione della Notte Europea dei Ricercatori 2021, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano ha inaugurato il progetto YOU&AI.