Zona Euro, vendite dettaglio agosto sotto attese (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Segnali di recupero giungono dal commercio al dettaglio dell’EuroZona ad agosto. Secondo l‘Eurostat, le vendite sono salite dello 0,3% su base mensile dopo il -2,6% di luglio (dato rivisto da -2,3%). Il dato è inferiore alle attese degli analisti che indicavano un aumento dello 0,8%. Su base annua, le vendite non registrano alcuna variazione dopo il +3,1% del mese precedente e contro il +0,4% del consensus. Le vendite nell’Europa dei 27 sono cresciute dello 0,3% su base mensile, mentre su base annua hanno segnato un +1,1%. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Segnali di recupero giungono dal commercio aldell’ad. Secondo l‘stat, lesono salite dello 0,3% su base mensile dopo il -2,6% di luglio (dato rivisto da -2,3%). Il dato è inferiore alledegli analisti che indicavano un aumento dello 0,8%. Su base annua, lenon registrano alcuna variazione dopo il +3,1% del mese precedente e contro il +0,4% del consensus. Lenell’pa dei 27 sono cresciute dello 0,3% su base mensile, mentre su base annua hanno segnato un +1,1%.

