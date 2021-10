Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 6 ottobre 2021

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Questa sera, mercoledì 6, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 6, di? Scopriamoli insieme.Stasera, mercoledì 6, il conduttore del programma Giuseppe Brindisi commenterà, insieme ai suoi, gli scandali, le inchieste e le ipotesi di complotto che hanno investito in questi ultimi giorni la vita pubblica italiana e che ancora ...

Advertising

matteosalvinimi : Il mio intervento a 'Zona Bianca', su Rete 4, con Giuseppe Brindisi. #zonabianca @zona_bianca - matteosalvinimi : Il mio intervento a 'Zona Bianca', su Rete 4, con Giuseppe Brindisi. #zonabianca @zona_bianca - GiovaAlbanese : Apertura stadi: si passa in zona bianca dal 50% al 75% di capienza. Al chiuso, nei palazzetti, dal 35% al 50%. - TommyBrain : RT @DiegoFusaro: Questa sera 6 ottobre sarò ospite della trasmissione Zona Bianca su RETE4. - IacobellisT : RT @DiegoFusaro: Questa sera 6 ottobre sarò ospite della trasmissione Zona Bianca su RETE4. -

Ultime Notizie dalla rete : Zona Bianca

... Italia - Spagna , in onda dalle 20.30 su Rai 1 L'ispettore Coliandro - Il ritorno (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2 Chi l'ha visto? , in onda alle 21.20 su Rai 3(talk show, ...Il Cts ritiene che le attività delle sale da ballo possano essere consentite ingarantendo una presenza, compreso il personale dipendente, pari al 35% della capienza massima al chiuso e al 50% all'aperto, oltre all'utilizzo del Green pass e l'utilizzo della mascherina ...Le discoteche ripartono, al 35 per cento al chiuso. "Una capienza anti economica", dicono i gestori, "che non ci consente di restare sul mercato. Basta con tutti questi bla, bla, bla!".La decisione del Cts di riaprire le discoteche al 35% della capienza fa storcere il naso a politica ed esercenti. Bassetti: "Non vedo la logica della decisione" ...