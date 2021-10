Zona Bianca, le anticipazione della puntata di questa sera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) : indagine su Massimo Galli, il caso luca Morisi e l’inchiesta a Fratelli d’Italia questa sera, mercoledì 6 ottobre, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 – in onda in prima serata su Retequattro -, Giuseppe Brindisi commenterà, insieme ai suoi ospiti, gli scandali, le inchieste e le ipotesi di complotto che hanno investito in questi ultimi giorni la vita pubblica italiana e che ancora nascondono alcuni elementi chiave. Domani, mercoledì 6 ottobre, in prima serata vi aspettiamo come sempre nella #ZonaBianca di Rete4 pic.twitter.com/b7uwssESKX — Zona Bianca (@Zona Bianca) October 5, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) : indagine su Massimo Galli, il caso luca Morisi e l’inchiesta a Fratelli d’Italia, mercoledì 6 ottobre, nel nuovo appuntamento con “”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 – in onda in primata su Retequattro -, Giuseppe Brindisi commenterà, insieme ai suoi ospiti, gli scandali, le inchieste e le ipotesi di complotto che hanno investito in questi ultimi giorni la vita pubblica italiana e che ancora nascondono alcuni elementi chiave. Domani, mercoledì 6 ottobre, in primata vi aspettiamo come sempre nella #di Rete4 pic.twitter.com/b7uwssESKX —(@) October 5, ...

Advertising

stebellentani : Devo ancora leggere, ma se non capisco male il CTS darebbe ok a discoteche solo in zona bianca, col green pass, mas… - LaStampa : Cts, via libera alla riapertura delle discoteche in zona bianca: 35% di capienza al chiuso e 50% all’aperto - HuffPostItalia : Cts: 'Possibile graduale riapertura delle discoteche in zona bianca' - stop_fake_news_ : AGI - Via libera dal Comitato tecnico-scientifico alla riapertura delle discoteche in zona bianca, con un limite de… - giorgiogaias : RT @stebellentani: Devo ancora leggere, ma se non capisco male il CTS darebbe ok a discoteche solo in zona bianca, col green pass, mascheri… -