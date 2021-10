YouTube Music | arriva la riproduzione in background per tutti | come funzionerà

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), in arrivo laingratuita pergli utenti: i dettagli e la data di lancio. Nuovi aggiornamenti per l’app di streamingale (via social)è un servizio di streamingale sviluppato dache consente di ascoltarea sfogliando anche videoali in base ai generi, playlist e consigli. Il servizio offerto daè sempre più aggiornato con nuove funzioni per offrire agli utenti un servizio utile e semplice da usare. Proprio nel corso di questi giorniha inoltre annunciato che anche gli utenti iscritti gratuitamente all’applicazione di streamingale ...

Advertising

van_strael : RT @mariatontini1: Autumn Music 2 - Songs From Before (2006) - Elisabethfan64 : - utld0001 : RT @flanderouse: Piove... ?? ???? - flanderouse : Piove... ?? ???? - BarbiniIvana : RT @come_seta: Temporale.. Pioggia.. Musica.. .. e Tu che cammini continuamente tra i miei pensieri…..???? #music #Playlist #relax #Rainy… -

Ultime Notizie dalla rete : YouTube Music

A partire da oggi, l'appuntamento con eVodcast sarà due volte a settimana , su tutte le principali piattaforme di condivisione audio e video Spotify, Apple, Facebook e la web radio di ...... il nuovo album "of the Spheres" uscirà il 15 ottobre Nei giorni scorsi i Coldplay hanno ...filmato ha ottenuto numerosi commenti positivi e oltre trentanove milioni di visualizzazioni su. ...YouTube ha annunciato oggi che l'app YouTube Music consentirà la riproduzione in background gratuitamente. Con questa feature, gli utenti potranno utilizzare l'app YouTube Music come farebbero normalm ...Gli account coi video dell'artista sono stati sospesi dopo la sentenza di colpevolezza per reati sessuali, ma le sue canzoni sono ancora disponibili in streaming su YouTube Music ...