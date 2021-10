Xbox collabora con Adidas per una gamma di sneaker che celebrano i 20 anni del marchio

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)stannondo per creare una serie diprogettate per celebrare il 20°versario deldi console. Il primo design ad essere rivelato,20th Forum Tech, presenta "dettagli verdi traslucidi ispirati all'edizione speciale della consoleoriginale per il lancio di Halo: Combat Evolved nel 2001". James Monosmith, responsabile marketing dei prodotti di consumo di, ha affermato che nei prossimi mesi verranno lanciate altreispirate alle generazioni di consolepassate e presenti, "inclusa la primadisponibile per l'acquisto da parte dei nostri fan entro la fine dell'anno". Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Xbox collabora

Eurogamer.it

... action - adventure musicale su PlayStation 4,One, Nintendo Switch e PC , tramite Epic Games ... ? Rockeggia in solitaria nella frenetica campagna per giocatore singolo ocon gli amici ...... PlayStation 5,One eSeries X/S) Descrizione: Tom Clancy's Ghost Recon Frontline è uno ... SQUADRE BASATE SU CLASSIcon altri giocatori da tutto il mondo e assembla una squadra ...Xbox e Adidas stanno collaborando per creare una serie di sneaker progettate per celebrare il 20° anniversario del marchio di console. Il primo design ad essere rivelato, Xbox 20th Forum Tech, present ...Stando al materiale promozionale apparso in alcuni negozi americani, la vendita delle Espansioni di Memoria da 512GB per Xbox Series X/S sarebbe imminente ...