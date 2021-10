X Municipio, Ieva: “Fondi per la manutenzione degli ascensori negli edifici capitolini fino al 2023” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ostia – “Abbiamo sempre lavorato negli interessi del territorio e per il benessere dei nostri concittadini. Non abbiamo mai fatto ciò che conveniva per calcoli politici ma ciò che era necessario, consapevoli che avremmo anche perso consensi”. A parlare è il vicepresidente Municipio Roma X, Alessandro Ieva, che in una nota aggiunge: “L’appalto di manutenzione degli ascensori installati sugli edifici di competenza capitolina presenti nel territorio del X Municipio, che abbiamo appaltato nel 2019, scadrà a fine dicembre 2021?. “Non avevamo nessuna garanzia che avremmo continuato a governare questo Municipio per i prossimi 5 anni, ma per senso di responsabilità abbiamo comunque finanziato per l’anno 2022 l’importo di € 801.387,87 e per ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ostia – “Abbiamo sempre lavoratointeressi del territorio e per il benessere dei nostri concittadini. Non abbiamo mai fatto ciò che conveniva per calcoli politici ma ciò che era necessario, consapevoli che avremmo anche perso consensi”. A parlare è il vicepresidenteRoma X, Alessandro, che in una nota aggiunge: “L’appalto diinstallati suglidi competenza capitolina presenti nel territorio del X, che abbiamo appaltato nel 2019, scadrà a fine dicembre 2021?. “Non avevamo nessuna garanzia che avremmo continuato a governare questoper i prossimi 5 anni, ma per senso di responsabilità abbiamo comunque finanziato per l’anno 2022 l’importo di € 801.387,87 e per ...

