WTA1000 Indian Wells 2021 | Jasmine Paolini ko contro Kozlova nell’ultimo turno delle qualificazioni | ma ripescata come lucky loser

Si ferma all'ultimo turno delle qualificazioni del WTA1000 di Indian Wells (Stati Uniti) l'avventura di Jasmine Paolini (n.63 del mondo). L'azzurra è stata sconfitta piuttosto nettamente dalla ucraina Kateryna Kozlova (n.136 del mondo) per 6-1 6-3 in 1 ora e 21 minuti di gioco. Un match nel quale la nostra portacolori non è riuscita a incidere con il suo tennis, non trovando profondità nel proprio gioco e non potendo creare problemi da fondo alla rivale. La 25enne di Castenuovo di Garfagnana, però, è stata ripescata come lucky loser e affronterà la la qualificata giapponese Mai Hontama, n.161 WTA, sconfitta al primo turno dell'ITF di Tokyo nel ...

