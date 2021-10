WTA Indian Wells 2021: per Martina Trevisan c’è Marie Bouzkova. Jasmine Paolini ripescata, trova Mai Hontama (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo il termine delle qualificazioni del WTA 1000 di Indian Wells, è arrivato il tempo di scoprire i posizionamenti delle giocatrici che sono riuscite a superarle all’interno del tabellone principale. Inizialmente è risultata coinvolta un’unica italiana, Martina Trevisan, che è riuscita ad andare avanti in maniera piuttosto agile. Per la fiorentina ci sarà un primo turno possibile, anche se aperto a varie interpretazioni, con la ceca Marie Bouzkova. 2-1 per l’italiana nei precedenti: vittorie in un torneo ITF ad Aschaffenburg nel 2016 e in un altro torneo dello stesso tipo a Roma nel 2017, poi la ceca si è rifatta con gli interessi nel primo turno delle qualificazioni a Lugano (2018). Nella notte, invece, è emerso che le azzurre in main draw sono due, poiché Jasmine ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo il termine delle qualificazioni del WTA 1000 di, è arrivato il tempo di scoprire i posizionamenti delle giocatrici che sono riuscite a superarle all’interno del tabellone principale. Inizialmente è risultata coinvolta un’unica italiana,, che è riuscita ad andare avanti in maniera piuttosto agile. Per la fiorentina ci sarà un primo turno possibile, anche se aperto a varie interpretazioni, con la ceca. 2-1 per l’italiana nei precedenti: vittorie in un torneo ITF ad Aschaffenburg nel 2016 e in un altro torneo dello stesso tipo a Roma nel 2017, poi la ceca si è rifatta con gli interessi nel primo turno delle qualificazioni a Lugano (2018). Nella notte, invece, è emerso che le azzurre in main draw sono due, poiché...

