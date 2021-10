Women’s Champions League | debutto vincente per la Juventus | tris al Servette

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La prima dellanellaè un successo. Le bianconere si sono imposte con un sonoro 3-0 contro il, ottenendo i primi tre punti nella competizione. Eppure non è stata una serata completamente perfetta per le ragazze di Montemurro. Il primo gol è infatti arrivato ‘solo’ al 36?, ma soprattutto Staskova ha fallito un calcio di rigore al 27?. Poco male per la, che ha sbloccato la gara con Caruso, prima di salire in cattedra nella ripresa. Il raddoppio è arrivato per mano di Hurtig al 65?, mentre soli 6? dopo Cernoia ha calato il. Pronostico della vigilia rispettato ed esordio con vittoria. Lafemminile sogna in grande. SportFace.