Whatsapp down, mondo senza social nel panico. Caos Facebook: perde 6 miliardi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per oltre 7 ore impossibile usare anche Whatsapp e Instagram: colpa di un "errore banale". Zuckerberg si scusa di GIANCARLO RICCI

StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - StefanoGuerrera : pregate che i server di Twitter reggano perché Facebook, Instagram e WhatsApp sono in down non solo in italia da no… - fanpage : Il social di Zuckerberg costretto a usare Twitter per spiegare che le piattaforme sono down #whatsappdown… - isadianaa : RT @hrts4louiis: ho bisogno di un altro instagram e whatsapp down, devo studiare - akamasensei : Il down di Facebook/Whatsapp dovuto a due grandi errori: una lezione per tutti -