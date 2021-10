Werner Juventus | idea dal Chelsea per l’attacco L’indiscrezione

(Di mercoledì 6 ottobre 2021): l’attaccante tedesco sempre più in bilico aldopo l’arrivo di Lukaku. C’è anche la società bianconera Timosembra destinato a lasciare il. Secondo quanto riportato dal Daily Express, anche lasarebbe sulle tracce dell’attaccante tedesco. L’arrivo di Lukaku ha chiuso gli spazi all’ex Lipsia nelle gerarchie di Tuchel, estarebbe così pensando all’addio. Oltre al Bayern Monaco, anche il Borussia Dortmund sarebbe interessato a riportarlo in patria. In Spagna ci pensa invece l’Atletico Madrid. La concorrenza non manca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

occhio_notizie : Altra idea per l'attacco della Juventus - gilnar76 : Werner Juve, i bianconeri pensano all’attaccante del Chelsea. I dettagli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusChelsea verso#TorinoJuventus #SerieA ?? - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusChelsea verso#TorinoJuventus #SerieA ?? - JuventusUn : Colpo pazzesco della #Juve dalla Premier | L'ha deciso personalmente il presidente #Agnelli! IL COLPO?… -

Ultime Notizie dalla rete : Werner Juventus

Calciomercato, addio Chelsea: alla fine della stagione lascerà i Blues. Può partire per 40 milioni. E ... dopo solamente due stagioni, si potrebbe concludere l'esperienza di Timoal ...Laa caccia di un nuovo centravanti per la prossima stagione. Non c'è solo Vlahovic nei radar della dirigenza bianconera Massimiliano Allegri ©Getty ImagesLaè a caccia di un profilo giovane ma di qualità in attacco in vista della prossima stagione. Vlahovic resta il principale obiettivo soprattutto in caso di mancato riscatto di Morata, con il ...Timo Werner e il Chelsea sembrano dirsi addio in questa finestra di mercato di gennaio, su di lui molti club tra cui la Juventus ...Werner Juve: l’attaccante tedesco sempre più in bilico al Chelsea dopo l’arrivo di Lukaku. C’è anche la società bianconera. L’indiscrezione Timo Werner sembra destinato a lasciare il Chelsea. Secondo ...