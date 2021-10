Volley, Trento: la fascia di capitano torna a Kaziyski dopo otto anni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) dopo otto anni la fascia di capitano di Trentino Volley torna ad essere indossata da Matey Kaziyski. Lo schiacciatore bulgaro aveva già ricoperto questo ruolo fra il 2009 e 2013 in ben 204 partite ufficiali. Nessun altro giocatore di Trentino Volley l’ha indossata così tante volte, e nessun altro ha mai alzato per primo così tanti trofei. “Vedere nuovamente la maglia numero 1 e la fascia di capitano di Trentino Volley indossate da Kaziyski sarà una grande emozione per tutti i tifosi, me compreso”, ha ammesso il presidente Diego Mosna. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021)ladidi Trentinoad essere indossata da Matey. Lo schiacciatore bulgaro aveva già ricoperto questo ruolo fra il 2009 e 2013 in ben 204 partite ufficiali. Nessun altro giocatore di Trentinol’ha indossata così tante volte, e nessun altro ha mai alzato per primo così tanti trofei. “Vedere nuovamente la maglia numero 1 e ladidi Trentinoindossate dasarà una grande emozione per tutti i tifosi, me compreso”, ha ammesso il presidente Diego Mosna. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Volley, Trento : la fascia di capitano torna a #Kaziyski dopo otto anni - sportrentino_it : RT @volley_stt: Due dei volti nuovi dell'Ata Trento sono quelli delle giocatrici bolzanine Zoe Guerzoni e Sara Vesci, che, dopo lo scioglim… - volley_stt : Due dei volti nuovi dell'Ata Trento sono quelli delle giocatrici bolzanine Zoe Guerzoni e Sara Vesci, che, dopo lo… - ailinon80 : RT @TgrRaiTrentino: #Pallavolo, mondiale under 21 a Cagliari, l'Italia è d'oro. E' festa anche per la @trentinovolley grazie a #Michieletto… - bellajbower : RT @TgrRaiTrentino: #Pallavolo, mondiale under 21 a Cagliari, l'Italia è d'oro. E' festa anche per la @trentinovolley grazie a #Michieletto… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Trento Volley, Superlega 2021 - 2022: le rose di tutte le squadre, sestetti titolari e allenatori ... Leon - Anderson, Solé - Ricci, Colaci A disposizione: Travica (p), Dardzans (o), Plotnytskiy (s), Ter Horst (s/o), Russo (c.), Mengozzi (c.), Piccinelli (l) Allenatore: Nikola Grbic TRENTO: ...

La nuova avventura all'Ata di Zoe Guerzoni e Sara Vesci Due dei volti nuovi dell'Ata Trento sono quelli delle due giocatrici bolzanine Zoe Guerzoni e Sara Vesci, che, dopo lo scioglimento della prima squadra del Neruda Bolzano, hanno trovato così un'opportunità non solo di continuare ...

Pallavolo: Trentino Volley, Matey Kaziyski torna capitano - Trentino AA/S Agenzia ANSA Matey Kaziyski torna capitano Una scelta che unisce passato, presente e futuro: dopo otto anni la fascia di capitano di Trentino Volley torna ad essere indossata da Matey Kaziyski. Lo schiacciatore bulgaro aveva già ricoperto ques ...

Pallavolo: Trentino Volley, Matey Kaziyski torna capitano Dopo otto anni la fascia di capitano di Trentino Volley torna ad essere indossata da Matey Kaziyski. Lo schiacciatore bulgaro aveva già ricoperto questo ruolo in ben 204 partite ufficiali gialloblù, f ...

... Leon - Anderson, Solé - Ricci, Colaci A disposizione: Travica (p), Dardzans (o), Plotnytskiy (s), Ter Horst (s/o), Russo (c.), Mengozzi (c.), Piccinelli (l) Allenatore: Nikola Grbic: ...Due dei volti nuovi dell'Atasono quelli delle due giocatrici bolzanine Zoe Guerzoni e Sara Vesci, che, dopo lo scioglimento della prima squadra del Neruda Bolzano, hanno trovato così un'opportunità non solo di continuare ...Una scelta che unisce passato, presente e futuro: dopo otto anni la fascia di capitano di Trentino Volley torna ad essere indossata da Matey Kaziyski. Lo schiacciatore bulgaro aveva già ricoperto ques ...Dopo otto anni la fascia di capitano di Trentino Volley torna ad essere indossata da Matey Kaziyski. Lo schiacciatore bulgaro aveva già ricoperto questo ruolo in ben 204 partite ufficiali gialloblù, f ...