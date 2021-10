Volley femminile, la novità Ekaterina Antropova. Russo-islandese di 202 cm che può giocare per l’Italia! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il nome di Ekaterina Antropova è giù sulla bocca di tanti appassionati di pallavolo, perché potrebbe essere un grande talento del futuro. Se lo sarà, lo sarà per la Nazionale Italiana. Questa ragazza di 18 anni (è nata il 19 marzo 2003) è nata in Islanda (per la precisione ad Akureyri) da genitori russi, poi si è trasferita a San Pietroburgo e a 7 anni ha abbandonato la ginnastica artistica per iniziare a praticare il Volley, su consiglio della mamma Olga. La bambina mostra subito il suo talento e decide di trasferirsi in Italia. La prima tappa è la Calabria, poi va a Novara per incontrare Gianni Caprara e la moglie Irina Kirillova, che comprendono subito il potenziale della soprannominata Kate e la indirizzano verso Sassuolo. Il suo braccio è potente e ha già fatto parlare di sé durante l’ultima stagione in Serie A2 con la casacca del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il nome diè giù sulla bocca di tanti appassionati di pallavolo, perché potrebbe essere un grande talento del futuro. Se lo sarà, lo sarà per la Nazionale Italiana. Questa ragazza di 18 anni (è nata il 19 marzo 2003) è nata in Islanda (per la precisione ad Akureyri) da genitori russi, poi si è trasferita a San Pietroburgo e a 7 anni ha abbandonato la ginnastica artistica per iniziare a praticare il, su consiglio della mamma Olga. La bambina mostra subito il suo talento e decide di trasferirsi in Italia. La prima tappa è la Calabria, poi va a Novara per incontrare Gianni Caprara e la moglie Irina Kirillova, che comprendono subito il potenziale della soprannominata Kate e la indirizzano verso Sassuolo. Il suo braccio è potente e ha già fatto parlare di sé durante l’ultima stagione in Serie A2 con la casacca del ...

