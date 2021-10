"Volevo fare la rockstar", al via il tour di Carmen Consoli: tutte le date (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Carmen Consoli annuncia i tour sui canali social. Un ritorno in grande stile al teatro e alla musica della cantante dopo 5 anni dall'album di inediti "L'abitudine di tornare" e 2 anni dopo la raccolta dal vivo "Eco di Sirene". Consoli ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo del 1996 con il brano "Amore di Plastica", contenuto nel suo album di debutto "Due Parole", che cattura l'attenzione di critica e pubblico. Nel corso della sua carriera, la cantautrice catanese ha pubblicato 9 album di successo come "Confusa e Felice", "Eva contro Eva" e "Mediamente Isterica" vendendo più di due milioni di dischi in Italia. Tra i suoi brani più famosi ricordiamo "Per niente stanca" con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1997. E poi l'emozionante brano "L'ultimo bacio", inserito nella ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 6 ottobre 2021)annuncia isui canali social. Un ritorno in grande stile al teatro e alla musica della cantante dopo 5 anni dall'album di inediti "L'abitudine di tornare" e 2 anni dopo la raccolta dal vivo "Eco di Sirene".ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo del 1996 con il brano "Amore di Plastica", contenuto nel suo album di debutto "Due Parole", che cattura l'attenzione di critica e pubblico. Nel corso della sua carriera, la cantautrice catanese ha pubblicato 9 album di successo come "Confusa e Felice", "Eva contro Eva" e "Mediamente Isterica" vendendo più di due milioni di dischi in Italia. Tra i suoi brani più famosi ricordiamo "Per niente stanca" con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1997. E poi l'emozionante brano "L'ultimo bacio", inserito nella ...

