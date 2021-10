Vlotkamp: il campeggio che «galleggia», nelle Fiandre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cerchiamo ancora di stare «a distanza» e questa necessità ha completamente trasformato anche il modo di vivere la vacanza: andiamo alla ricerca di luoghi remoti, di sistemazioni indipendenti, il più possibile isolate. Partendo da qui è nato uno dei campeggi più sognanti (e romantici) del momento: il Vlotkamp. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cerchiamo ancora di stare «a distanza» e questa necessità ha completamente trasformato anche il modo di vivere la vacanza: andiamo alla ricerca di luoghi remoti, di sistemazioni indipendenti, il più possibile isolate. Partendo da qui è nato uno dei campeggi più sognanti (e romantici) del momento: il Vlotkamp.

Advertising

CaronteT : RT @CasaLettori: Vlotkamp, il campeggio galleggiante in Belgio Originali? #CuriositàDalMondo a #CasaLettori - Erica90835855 : RT @CasaLettori: Vlotkamp, il campeggio galleggiante in Belgio Originali? #CuriositàDalMondo a #CasaLettori - rubini_vittoria : RT @CasaLettori: Vlotkamp, il campeggio galleggiante in Belgio Originali? #CuriositàDalMondo a #CasaLettori - ilva87161350 : RT @CasaLettori: Vlotkamp, il campeggio galleggiante in Belgio Originali? #CuriositàDalMondo a #CasaLettori - Andreu91418775 : RT @CasaLettori: Vlotkamp, il campeggio galleggiante in Belgio Originali? #CuriositàDalMondo a #CasaLettori -

Ultime Notizie dalla rete : Vlotkamp campeggio In Belgio c'è un "campeggio" in mezzo al lago, per un'esperienza unica Otto zattere dotate di grandi tende per dormire galleggiando a pelo d'acqua in mezzo ad un lago nelle Fiandre, raggiungibili solo usando la canoa: l'originale "hotel" Vlotkamp è aperto fino al 28 settembre

Il campeggio in mezzo al lago del Belgio è un sogno a occhi aperti Il 'campeggio in zattera' - questo è il significato letterale di Vlotkamp - è un progetto temporaneo, di cui potrete usufruire solamente fino al 28 settembre 2021. È infatti durante l'estate che si ...

Vlotkamp: il campeggio che «galleggia», nelle Fiandre Vanity Fair.it Vlotkamp: il campeggio che «galleggia», nelle Fiandre La nuova frontiera del glamping è una tenda in mezzo al lago, isolata e romanticissima. Ecco un'idea per la prossima vacanza a contatto con la natura ...

Otto zattere dotate di grandi tende per dormire galleggiando a pelo d'acqua in mezzo ad un lago nelle Fiandre, raggiungibili solo usando la canoa: l'originale "hotel"è aperto fino al 28 settembreIl 'in zattera' - questo è il significato letterale di- è un progetto temporaneo, di cui potrete usufruire solamente fino al 28 settembre 2021. È infatti durante l'estate che si ...La nuova frontiera del glamping è una tenda in mezzo al lago, isolata e romanticissima. Ecco un'idea per la prossima vacanza a contatto con la natura ...