Vlahovic, il Milan pronto ad offrire 90 milioni per l'attaccante (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Milan vuole tentare il grande colpo. Secondo quanto riportato da MilanLive.it, i rossoneri sembrano intenzionati ad offrire 90 milioni per il cartellino di Vlahovic.

