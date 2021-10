Vittorio Brumotti aggredito nel foggiano durante un servizio | trauma facciale e 30 giorni di prognosi Le foto

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)è stato vittima dell’ennesima aggressioneil sopralluogo per documentare un giro di spaccio di droga nel. L’inviato di Striscia la notizia ha ricevuto un pugno in pieno volto, che gli ha causato un. Per lui sono stati decretati 30dia Foggia: 30diNel primo pomeriggio di ieri martedì 5 ottobre,e la troupe di Striscia la notizia si sono recati a San Bernardino di San Severo, in provincia di Foggia, per svolgere un. Qui ...

Dallo scorso anno, l'inviato in bicicletta,, si sta occupando di seguire l'inchiesta che scova le principali piazze di spaccio nelle maggiori città italiane. Anche quest'anno è ...ITALIA - Trenta giorni di prognosi per trauma facciale a causa dell'ennesima aggressione.nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 ottobre, è stato accerchiato e preso a pugni a San Bernardino di San Severo nel foggiano. L'inviato del tg satirico era lì con la sua troupe ...