VIDEO Il discorso di Ibra | “Non mi aspettavo veniste tutti | in campo vi ho

Advertising

Eurosport_IT : “Mi sarebbe piaciuto averlo qui oggi” Nel suo discorso d’addio al basket, Pau Gasol ricorda Kobe Bryant e si las… - Tg3web : 'La pandemia ha scavato un solco più profondo tra ricchi e poveri del mondo'. Lo ha ricordato Papa Francesco, in un… - tralepagine : RT @studentinoGPTS: Discorso integrale di uno dei nostri leader tenuto ieri sera a Gorizia. La battaglia contro il GP è solo il primo matt… - Flavr7 : RT @studentinoGPTS: Discorso integrale di uno dei nostri leader tenuto ieri sera a Gorizia. La battaglia contro il GP è solo il primo matt… - GaleazzoLorenzo : RT @studentinoGPTS: Discorso integrale di uno dei nostri leader tenuto ieri sera a Gorizia. La battaglia contro il GP è solo il primo matt… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO discorso

Sky Tg24

... 'Mi stavo mangiando il braccio, come un cannibale' - dice Corona durante il suo. Le ... Ildi Fabrizio Corona da GilettiCon l'arrivo di PlayStation 5 , Xbox Series X e le più potenti schede, in tanti hanno ...un po' diverso per il 4K a 120Hz , che costringe PlayStation 5 ad abbassare il formato colore a ...Pau Gasol ha deciso di dire basta: l’ex cestista spagnolo ha annunciato ieri il ritiro dalla pallacanestro in una conferenza stampa commovente e davvero speciale. Vincitore di due anelli NBA, di un Mo ...Durante la cena, Zlatan ha ringraziato a suo modo gli invitati: "Mi fate emozionare, di solito i regali li faccio io..." ...