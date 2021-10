VIDEO – Arechi | l’arrivo dei genoani e l’accoglienza dello stadio

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Clima molto ‘caldo’ all’. Complice l’importanza della posta in palio,e salernitani hanno giocato la partita del tifo sin dall’entrata nel settore ospiti dei tifosi rossoblù. Quella tra le due tifoserie è una antica rivalità. Condita da sfide spesso decisive per le sorti delle rispettive squadre. Una certezza c’è: al ritorno, a parti e stadi invertiti, il clima sarà della stessa… temperatura. La partita Salernitana-Genoa, valida per la settima giornata del campionato di Serie A Tim 2021-2022, è terminata 1-0. Il gol della prima vittoria stagionale è stato siglato da Djuric nel secondo tempo. La Salernitana sale così a 4 punti, lasciando l’ultimo posto e posizionandosi ad una sola lunghezza di distanza dallo stesso Genoa. È verosimile che le due squadre si contenderanno per tutta la stagione posti utili a non retrocedere. La ...

Al via subito il Genoa a spingere ma i granata rimangono ben attenti: è poi solo al 66' che è boato all'per il gol del neo entrato Djuric, che con un bel tiro beffa in primis la difesa e poi ......del web ildi Ribery che, a fine partita, richiama i compagni di squadra in campo per festeggiare con i tifosi della Curva Sud. 38 primavere il fuoriclasse francese ieri ha infiammato l'...Prosegue la festa per la prima vittoria della Salernitana in questa Serie A. Su Instagram Bonazzoli ha dedicato la vittoria ai tifosi: "A voi" scrive il centravanti. Gli fa eco Strandberg che non rima ...Salernitana-Genoa 1-0, match della settima giornata di Serie A 2021-2022: il video con gli highlights e i gol della partita.