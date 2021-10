Via libera al Nadef, natalità-Superbonus-ammortizzatori-pensioni. Salta rottamazione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Via libera in Parlamento alla risoluzione della maggioranza sulla Nota di aggiornamento al Def. Il testo è stato approvato nell'Aula della Camera con 379 'sì', 42 'no' e 4 astenuti e in Senato con 190 voti favorevoli, 37 contrari e un astenuto. Il documento contiene dieci impegni per il governo che vanno dalla richiesta di interventi a favore della natalità alla proroga e ampliamento del Superbonus, dagli ammortizzatori sociali a misure per implementare "meccanismi di flessibilità in uscita" dal mercato del lavoro. Tra gli impegni che l'esecutivo viene chiamato a sottoscrivere, ci sono dunque "iniziative necessarie a risolvere le emergenti problematiche di carattere sociale e le crescenti disparità generazionali, territoriali, di genere e salariali, in particolare con interventi finalizzati ad invertire il trend ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Viain Parlamento alla risoluzione della maggioranza sulla Nota di aggiornamento al Def. Il testo è stato approvato nell'Aula della Camera con 379 'sì', 42 'no' e 4 astenuti e in Senato con 190 voti favorevoli, 37 contrari e un astenuto. Il documento contiene dieci impegni per il governo che vanno dalla richiesta di interventi a favore dellaalla proroga e ampliamento del, daglisociali a misure per implementare "meccanismi di flessibilità in uscita" dal mercato del lavoro. Tra gli impegni che l'esecutivo viene chiamato a sottoscrivere, ci sono dunque "iniziative necessarie a risolvere le emergenti problematiche di carattere sociale e le crescenti disparità generazionali, territoriali, di genere e salariali, in particolare con interventi finalizzati ad invertire il trend ...

Advertising

fattoquotidiano : IL CSM SPACCATO SULLA NOMINA DI CARTABIA Nino Di Matteo: 'Rischio appannamento dell'immagine di indipendenza' - fattoquotidiano : Cartabia nomina al ministero una dirigente della Scuola di magistratura: il Csm si spacca sul via libera. “Pericolo… - Corriere : Primo vaccino contro la malaria: c’è il via libera dell’Oms - infoitsalute : Vaccino anti malaria, via libera dall'OMS: salverà la vita a milioni di bambini - AaronHLandau : RT @moneypuntoit: ?? Vaccino anti malaria, via libera dall'OMS: salverà la vita a milioni di bambini ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Trallallero apre con la mostra interattiva Il Giardino Sonoro Un giorno, ascoltando il canto di un uccello, Berliò comprende che c'è una sola via di salvezza: la natura "è l'unica cosa rimasta libera e Zorb non la potrà mai controllare" e si dedica alla ...

La ginnastica ritmica maschile in Russia, tra primi successi e tanti tabù L'Italia ancora non lo fa e la ginnastica ritmica è l'unico sport a non consentire la competizione maschile, dopo che, nel 2015, anche il nuoto sincronizzato ha dato il via libera alle squadre miste. ...

Riforma fiscale: via libera del Governo alla legge delega Altalex Vaccino anti-influenzale e vaccino Covid insieme: al via campagna contro influenza Vaccino anti-influenzale e vaccino Covid insieme: al via campagna contro influenza. La circolare del Ministero della salute ha dato il via libera ...

Via libera dell'Oms al primo vaccino contro la malaria Il suo utilizzo, 'in cima agli strumenti esistenti per prevenire la malaria, potrebbe salvare decine di migliaia di giovani vite ogni anno'. La raccomandazione si basa sui risultati di un programma pi ...

Un giorno, ascoltando il canto di un uccello, Berliò comprende che c'è una soladi salvezza: la natura "è l'unica cosa rimastae Zorb non la potrà mai controllare" e si dedica alla ...L'Italia ancora non lo fa e la ginnastica ritmica è l'unico sport a non consentire la competizione maschile, dopo che, nel 2015, anche il nuoto sincronizzato ha dato ilalle squadre miste. ...Vaccino anti-influenzale e vaccino Covid insieme: al via campagna contro influenza. La circolare del Ministero della salute ha dato il via libera ...Il suo utilizzo, 'in cima agli strumenti esistenti per prevenire la malaria, potrebbe salvare decine di migliaia di giovani vite ogni anno'. La raccomandazione si basa sui risultati di un programma pi ...