Vezzali: "Stadi al 100%? Ci stiamo lavorando"

A margine del raduno del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha parlato la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali che è intervenuta parlando del tema Stadi e capienza.

Le parole di Valentina Vezzali: "Per quanto riguarda la capienza degli impianti, domani uscirà la misura che garantirà almeno il 75% all'aperto e il 50 al chiuso negli Stadi. L'obiettivo è di arrivare quanto prima al 100%, se la situazione epidemiologica e la vaccinazione continueranno così credo sia veramente questione di settimane".

