Verona | 4 neonati morirono per il batterio killer | 7 indagati tra medici ed ex vertici

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Procura diha iscritto sette persone nel registro degli, con le ipotesi di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in ambito sanitario, nell'inchiesta sull'infezione da Citrobacter all'Ospedale della Mamma e del bambino, dove 89sarebbero stati infettati dal cosiddettoche provocò 4 morti, mentre una decina avrebbero riportato danni gravissimi dovuti all'infezione. I termini dell'indagine La procuratrice di, Angela Bargaglio ha riferito che “l’indagine vuole verificare se la condotta dei settesia stata corretta o abbia potuto causare le morti e i danni subiti dai. A breve la Procura nominerà i suoi consulenti per analizzare nello specifico tutti gli aspetti, ...

... dove 89sarebbero stati uccisi o avrebbero subito conseguenze fisiche per l'infezione. Si tratta - rivela oggi il Corriere di- degli ex vertici e dei medici della struttura ...... dove 89sarebbero stati uccisi o danneggiati dall'infezione. Il focolaio era scoppiato ... Dopo lunghe e accurate indagini, la Procura di, ha iscritto nel registro degli indagati sette ...Si torna a parlare del caso citrobacter a Borgo Trento, esploso l'anno scorso con la chiusura dell'ala neonatale. Sette medici sono indagati.Ad essere finiti guai, stando alle informazioni fornite dal Corriere di Verona, gli ex vertici e alcuni medici della struttura ospedaliera ...