Verbali falsificati e accordo sui punteggi pattuiti Se continua così Galli finisce in galera Intercettazioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Verbali falsificati

... entrambi condannati a 3 anni e 4 mesi per omicidio colposo plurimo e falso (di ricostruzione), stessi addebiti contestati a Vincenzi. Anche per loro i giudici si sono riservati e ...Hrw ha dimostrato come la Nsa abbia falsificato documenti e pubblicatodi operazioni e scontri a fuoco in cui veniva riportato che le vittime avevano aperto il fuoco per prime, trovando poi ...Un dirigente del Sacco parla con un collega e lo mette in guardia. "Finirà indagato per associazione, turbativa e falso". Le intercettazioni telefoniche ...Il rettore dell’Università Statale di Milano Elio Franzini ha commentato l’inchiesta della Procura di Milano su presunte iscrizioni e ...