Venti di burrasca e mareggiate sul Lazio, allerta meteo gialla per il 7 e 8 ottobre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, giovedì 7 ottobre 2021, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: Venti forti da forti a burrasca specie sui settori settentrionali e sui crinali appenninici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, giovedì 72021, e per le successive 18-24 ore si prevedono sulforti da forti aspecie sui settori settentrionali e sui crinali appenninici. Possibililungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino conper vento su tutte le zone didel. La Sala Operativa Permanente della Regioneha diramato ...

Advertising

Ferrara24ore : Ancora allerta meteo nel Ferrarese: venti di burrasca in arrivo - FBusbani : RT @ComuneJesi: ???????????? ???????????? ???????????? A causa delle avverse previsioni atmosferiche - con allerta di criticità per piogge diffuse, forti te… - ComuneJesi : ???????????? ???????????? ???????????? A causa delle avverse previsioni atmosferiche - con allerta di criticità per piogge diffuse,… - 0766news_TripTv : ?? Civitavecchia, diramata l'allerta meteo per venti da forti a burrasca ???? Leggi l'articolo ??… - marmiccico : RT @lasiciliait: Perturbazione atlantica insiste sull'Italia e in Sicilia attesi venti di burrasca -