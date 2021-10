Venezuela vs Brasile: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I primi incontrano gli ultimi nella battaglia di qualificazione della CONMEBOL World Cup 2022 di venerdi, quando il Venezuela accoglie il Brasile all’Estadio Olímpico de la UCV. I padroni di casa sono radicati in fondo alla classifica dopo aver preso solo quattro punti nelle prime nove partite, mentre il Brasile è in testa con otto vittorie su otto. Il calcio di inizio di Venezuela vs Brasile è previsto alla 1 e 30 del mattino, ora italiana. Prepartita Venezuela vs Brasile: a che punto sono le due squadre? Venezuela L’offerta del Venezuela per la prima apparizione in assoluto alle finali della Coppa del Mondo è apparentemente già morta, dato che la nazione al 49° posto nel ranking mondiale non riesce a farcela sui suoi vicini ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I primi incontrano gli ultimi nella battaglia di qualificazione della CONMEBOL World Cup 2022 di venerdi, quando ilaccoglie ilall’Estadio Olímpico de la UCV. I padroni di casa sono radicati in fondo alla classifica dopo aver preso solo quattro punti nelle prime nove partite, mentre ilè in testa con otto vittorie su otto. Il calcio di inizio divsè previsto alla 1 e 30 del mattino, ora italiana. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?L’offerta delper la prima apparizione in assoluto alle finali della Coppa del Mondo è apparentemente già morta, dato che la nazione al 49° posto nel ranking mondiale non riesce a farcela sui suoi vicini ...

