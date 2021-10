Vaticano, processo Becciu. Il Tribunale ordina la parziale restituzione degli atti. Annullati alcuni rinvii a giudizio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nuovo colpo di scena nel processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato. Il Tribunale Vaticano, presieduto da Giuseppe Pignatone, ha ordinato la parziale restituzione all’Ufficio del promotore di giustizia degli atti, limitatamente a una parte degli imputati e dei reati loro ascritti, e che entro il 3 novembre si proceda al deposito degli atti ancora mancanti, tra cui le video registrazioni del testimone chiave, monsignor Alberto Perlasca. Si conclude così, almeno per ora, il braccio di ferro tra i pm vaticani e le difese degli imputati le cui richieste sono state parzialmente accolte dal Tribunale. Pignatone ha autorizzato, inoltre, “le parti che ne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nuovo colpo di scena nelsulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato. Il, presieduto da Giuseppe Pignatone, hato laall’Ufficio del promotore di giustizia, limitatamente a una parteimputati e dei reati loro ascritti, e che entro il 3 novembre si proceda al depositoancora mancanti, tra cui le video registrazioni del testimone chiave, monsignor Alberto Perlasca. Si conclude così, almeno per ora, il braccio di ferro tra i pm vaticani e le difeseimputati le cui richieste sono state parzialmente accolte dal. Pignatone ha autorizzato, inoltre, “le parti che ne ...

