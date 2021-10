Varriale accusato di stalking e lesioni sospeso dal video fino alla chiusura delle indagini (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Enrico Varriale, ormai ex direttore di Rai Sport, è stato sospeso dal video dai vertici Rai. Il giornalista sportivo è indagato per stalking e lesioni personali aggravate, dopo la querela dell'ex ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Enrico, ormai ex direttore di Rai Sport, è statodaldai vertici Rai. Il giornalista sportivo è indagato perpersonali aggravate, dopo la querela dell'ex ...

