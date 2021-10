VARIAZIONI RAI2: IL COLLEGIO ANTICIPA LA MESSA IN ONDA DOPO IL DISASTRO DEI MAGHI (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 373.000 telespettatori con l’1,94% di share. Alla lettura del risultato d’ascolto del reality “Voglio essere un Mago!” qualcuno avrà pensato di aver scambiato i dati di RAI2 con quelli di una digitalina a caso, e nemmeno delle più seguite. Tutto vero. Un dato così basso che la programmazione delle due puntate rimanenti proseguirà nella fascia pomeridiana, probabilmente nel fine settimana ma è ancora da stabilire. Arriva in soccorso “Il COLLEGIO“. Il cult reality che ha riportato i giovanissimi sulle reti Rai con percentuali record, finora raggiunte solo con Sanremo e le partite dell’Italia, ANTICIPA la partenza a martedì 19 ottobre, in prima serata su RAI2. Una settimana prima del previsto riaprono i battenti con i professori tutti confermati e nuovi allievi. Qui trovate foto e biografie. Voglio essere un Mago è ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 373.000 telespettatori con l’1,94% di share. Alla lettura del risultato d’ascolto del reality “Voglio essere un Mago!” qualcuno avrà pensato di aver scambiato i dati dicon quelli di una digitalina a caso, e nemmeno delle più seguite. Tutto vero. Un dato così basso che la programmazione delle due puntate rimanenti proseguirà nella fascia pomeridiana, probabilmente nel fine settimana ma è ancora da stabilire. Arriva in soccorso “Il“. Il cult reality che ha riportato i giovanissimi sulle reti Rai con percentuali record, finora raggiunte solo con Sanremo e le partite dell’Italia,la partenza a martedì 19 ottobre, in prima serata su. Una settimana prima del previsto riaprono i battenti con i professori tutti confermati e nuovi allievi. Qui trovate foto e biografie. Voglio essere un Mago è ...

