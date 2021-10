Valentina Vezzali: “Domani giornata importante per la capienza di stadi e palazzetti” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, si è espressa in toni piuttosto ottimistici circa il tema della capienza di stadi e palazzetti. Queste le sue parole dopo un evento organizzato a Roma per rendere merito alle nazionali di polo campioni d’Europa: “Domani sarà sicuramente una giornata molto importante per la capienza di stadi e palazzetti. L’ottica è quella della gradualità, dalle interlocuzioni col Cts è emersa la linea del 75% all’aperto e del 50% al chiuso. Questo è il minimo garantito, se la situazione epidemiologica e le vaccinazioni andranno per il verso giusto, a breve potremmo avere la capienza al 100% ovunque”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021), sottosegretaria allo sport, si è espressa in toni piuttosto ottimistici circa il tema delladi. Queste le sue parole dopo un evento organizzato a Roma per rendere merito alle nazionali di polo campioni d’Europa: “sarà sicuramente unamoltoper ladi. L’ottica è quella della gradualità, dalle interlocuzioni col Cts è emersa la linea del 75% all’aperto e del 50% al chiuso. Questo è il minimo garantito, se la situazione epidemiologica e le vaccinazioni andranno per il verso giusto, a breve potremmo avere laal 100% ovunque”. SportFace.

