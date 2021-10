Vaccino Covid Italia, 1.187 medici senza: sospesi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Crescono, seppur di poco rispetto alla scorsa settimana, i medici senza Vaccino contro Covid 19 sospesi. Sono attualmente 1.187 i medici e gli odontoiatri sospesi ai sensi del decreto legge 4 per non essersi ancora immunizzati. La scorsa settimana erano 1.100. A fare il punto è la Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, che ha ricevuto gli aggiornamenti da parte degli Ordini provinciali. A comunicare alla Fnomceo i dati sono stati 60 Ordini su 106 in totale. Gli iscritti agli Albi dei medici e degli odontoiatri sono circa 460mila. “Dall’inizio le sospensioni sono state 1.507, 320 delle quali poi revocate perché i sanitari hanno comunicato l’avvenuta vaccinazione”, precisa la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Crescono, seppur di poco rispetto alla scorsa settimana, icontro19. Sono attualmente 1.187 ie gli odontoiatriai sensi del decreto legge 4 per non essersi ancora immunizzati. La scorsa settimana erano 1.100. A fare il punto è la Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e odontoiatri, che ha ricevuto gli aggiornamenti da parte degli Ordini provinciali. A comunicare alla Fnomceo i dati sono stati 60 Ordini su 106 in totale. Gli iscritti agli Albi deie degli odontoiatri sono circa 460mila. “Dall’inizio le sospensioni sono state 1.507, 320 delle quali poi revocate perché i sanitari hanno comunicato l’avvenuta vaccinazione”, precisa la ...

