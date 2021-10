Vaccino Covid e antinfluenzale insieme: “Bisogna organizzarsi su dove e come somministrarli ” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Bergamo. Il ministero della salute ha dato il via libera alla somministrazione concomitante del Vaccino anti-Covid e di quello contro l’influenza stagionale. Questa possibilità, prevista per le persone alle quali è sempre stato raccomandato l’antinfluenzale e al tempo stesso necessitano di ricevere la vaccinazione contro SARS-CoV-2, è stata introdotta da una circolare a firma del dottor Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione, che ha allegato un documento congiunto del Consiglio superiore di sanità (Css), dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Abbiamo chiesto un parere alla dottoressa Paola Pedrini, segretario dell’Ordine dei Medici di Bergamo, per saperne di più. come Bisogna comportarsi? Dal punto di vista medico, sicuramente, mi baso sulla ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Bergamo. Il ministero della salute ha dato il via libera alla somministrazione concomitante delanti-e di quello contro l’influenza stagionale. Questa possibilità, prevista per le persone alle quali è sempre stato raccomandato l’e al tempo stesso necessitano di ricevere la vaccinazione contro SARS-CoV-2, è stata introdotta da una circolare a firma del dottor Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione, che ha allegato un documento congiunto del Consiglio superiore di sanità (Css), dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Abbiamo chiesto un parere alla dottoressa Paola Pedrini, segretario dell’Ordine dei Medici di Bergamo, per saperne di più.comportarsi? Dal punto di vista medico, sicuramente, mi baso sulla ...

