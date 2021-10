Vaccino Covid | dati e grafici sulle somministrazioni in Italia | regione per regione

Advertising

RobertoBurioni : Qualcuno si preoccupa senza motivo delle rarissime e benigne miocarditi da vaccino, ma dimentica le gravissime cons… - HuffPostItalia : Maestra no mask guarisce dal Covid e si converte: 'Mi vaccino. Ho avuto paura' - Adnkronos : In Svezia e Danimarca stop a vaccino Moderna nei giovani. #covid - DomenicoSortino : RT @ImolaOggi: Studio Usa: “Per gli adolescenti è più pericoloso il vaccino Pfizer del Covid” Svezia e Danimarca sospendono Moderna e consi… - lucabini19 : @FinelliRomolo @cris_cersei Sei paranoica. Fatti curare da uno bravo. Sui soggetti fragili la strage l'ha fatta il covid non il vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Roma -anti - influenzale eantiinsieme: al via la campagna contro influenza. All'indomani della circolare del ministero della Salute che ha dato il via libera alla co - somministrazione nella stessa seduta ...Ma così come per il- 19, ilnon basta: "Ilnon sostituisce e non riduce il bisogno di altre misure, come le zanzariere o le cure contro le febbri malariche". La malaria fa ...TORINO. Alessandro Meluzzi, psichiatra e personaggio televisivo è stato sospeso dall'Ordine dei medici di Torino perché non si è vaccinato contro il Covid. A confermarlo è lo stesso interessato che sp ...Milano - Da giovedì 7 ottobre, ha annunciato Regione Lombardia, gli ultraottantenni e gli immunocompromessi che vanno a fare la terza dose di antiCovid a mRna (Pfizer o Moderna, indipendentemente dal ...