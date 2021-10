Vaccino anti-malaria, ok dell’Oms: “Momento storico” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda l’uso diffuso del primo Vaccino contro la malaria (RTS,S/AS01) nei bambini dell’Africa subsahariana e di altre regioni con trasmissione da alta o moderata della malattia (da P. falciparum). La raccomandazione si basa sui risultati di un programma pilota in corso in Ghana, Kenya e Malawi, che ha raggiunto più di 800mila bimbi dal 2019. “E’ un Momento storico – ha annunciato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus – Il tanto atteso Vaccino anti-malaria per i bambini è una svolta per la scienza, per la salute dei più piccoli e per il controllo della malaria”. Il suo utilizzo, “in cima agli strumenti esistenti per prevenire la malaria, potrebbe ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda l’uso diffuso del primocontro la(RTS,S/AS01) nei bambini dell’Africa subsahariana e di altre regioni con trasmissione da alta o moderata della malattia (da P. falciparum). La raccomandazione si basa sui risultati di un programma pilota in corso in Ghana, Kenya e Malawi, che ha raggiunto più di 800mila bimbi dal 2019. “E’ un– ha annunciato il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus – Il tanto attesoper i bambini è una svolta per la scienza, per la salute dei più piccoli e per il controllo della”. Il suo utilizzo, “in cima agli strumenti esistenti per prevenire la, potrebbe ...

Advertising

HuffPostItalia : Burioni: 'Paura del vaccino anti-Covid? Sono più rischiosi fulmini e punture di insetti' - silvia_sb_ : Come si fa a dire che si è a favore della libertà di scelta e “fare o non fare il vaccino anti Covid è come decider… - paolo_ortenzi : RT @GuidoMattioni: Parla un medico esperto del 118, uno di quelli che ancora sanno che cosa siano i sintomi e come dai sintomi si faccia po… - Marilenapas : RT @RegioneER: #Vaccinazioni anti-#Covid, in #EmiliaRomagna via con la 3^ dose lunedì 11 ottobre: over80, pazienti-operatori RSA. Prenotazi… - maurogab1 : RT @ResPubl79983835: Malaria Fund finanzia AchilleS Vaccines con 46 milioni per un vaccino antimalarico e anti-Covid -