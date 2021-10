Vaccino anti-malaria approvato dall'Oms. «Salverà migliaia di bimbi» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda l'uso diffuso del primo Vaccino contro la malaria (RTS,S/AS01) nei bambini dell'Africa subsahariana e di altre regioni con... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda l'uso diffuso del primocontro la(RTS,S/AS01) nei bambini dell'Africa subsahariana e di altre regioni con...

Advertising

HuffPostItalia : Burioni: 'Paura del vaccino anti-Covid? Sono più rischiosi fulmini e punture di insetti' - silvia_sb_ : Come si fa a dire che si è a favore della libertà di scelta e “fare o non fare il vaccino anti Covid è come decider… - infoitsalute : Vaccino anti-covid, in Emilia-Romagna si parte con la terza dose per over 80 e operatori delle strutture per … - Ferrara24ore : Vaccino anti-Covid. Da lunedì, in Emilia-Romagna, al via la somministrazione della terza dose - vinnix63 : RT @ilmessaggeroit: #vaccino anti-#malaria approvato dall'Oms. «Può salvare migliaia di bimbi» -